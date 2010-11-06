У Сумах перераховують голоси на чотирьох дільницях

У Сумах оголошення результатів місцевих виборів затримується через перерахунок голосів виборців на чотирьох дільницях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Сумській міській територіальній виборчій комісії, зокрема, повторно перерахувати бюлетені на трьох дільницях, які відносяться до виборчого округу № 26, суд прийняв рішення на підставі того, що двох кандидатів-мажоритарників, які претендують на депутатський мандат до міської ради, у цьому окрузі розділив лише один голос.

Крім того, члени ТВК перераховують і голоси виборців з дільниці № 104, на якій члени комісії чи не найдовше підбивали підсумки голосування.