У Сумах перераховують голоси на чотирьох дільницях
15:28, 06 листопада 2010Політика
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Оголошення результатів затримується
У Сумах оголошення результатів місцевих виборів затримується через перерахунок голосів виборців на чотирьох дільницях.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Сумській міській територіальній виборчій комісії, зокрема, повторно перерахувати бюлетені на трьох дільницях, які відносяться до виборчого округу № 26, суд прийняв рішення на підставі того, що двох кандидатів-мажоритарників, які претендують на депутатський мандат до міської ради, у цьому окрузі розділив лише один голос.
Крім того, члени ТВК перераховують і голоси виборців з дільниці № 104, на якій члени комісії чи не найдовше підбивали підсумки голосування.
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