У Яценюка просять заборонити оголошувати переможців виборів

Результати виборів у Луганську та Харкові не можуть бути оголошені доки не буде винесено судових рішень.

Про це заявили в прес-службі партії "Фронт змін".

"Оголошення результатів виборів до остаточного вирішення всіх спірних моментів у судах є грубим порушенням законодавства", - йдеться в заяві.

"У Луганську та Харкові не має повторитися одеська ситуація, коли мера міста оголосили, не дочекавшись завершення судових проваджень щодо порушень виборчого законодавства, коли з підозрілим поспіхом у суботу зібрали нелегітимне засідання міськради і за допомогою міліції, застосовуючи силу до жінок, захоплювали кабінет мера", - заявили в "Фронті змін".

Партійці вимагають заборонити оголошення результатів виборів у цих містах до остаточного врегулювання всіх спірних питань у виборчкомах та судах, а в разі необхідності до перерахунку голосів.

"Якщо влада справді може довести, що її представники виграли вибори в чесній та відкритій боротьбі, їй нічого боятися - перерахунок голосів тільки підтвердить її результат", - йдеться в заяві.

Українська правда