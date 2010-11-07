ГПУ одержала дозвіл на ексгумацію тіла В’ячеслава Чорновола
22:29, 07 листопада 2010Політика
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Про це повідомив генеральний прокурор
Генеральна прокуратура України отримала дозвіл народного депутата Тараса ЧОРНОВОЛА на ексгумацію тіла його батька, лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновіла, який загинув у 1999 році.
Про це повідомив генеральний прокурор Віктор ПШОНКА в інтерв`ю телеканалу "Інтер".
"Стосовно В’ячеслава Чорновіла ось днями ми, тобто слідчі, одержали добро від Тараса ЧОРНОВОЛА на проведення ексгумації, тобто, буде комплексна комісійна судово-медична експертиза, перед якою будуть поставлені серйозні запитання, які порушують родичі", - сказав генеральний прокурор.
В.ПШОНКА підкреслив, що після цього буде прийняте відповідне процесуальне рішення.
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