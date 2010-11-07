ГПУ одержала дозвіл на ексгумацію тіла В’ячеслава Чорновола

Генеральна прокуратура України отримала дозвіл народного депутата Тараса ЧОРНОВОЛА на ексгумацію тіла його батька, лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновіла, який загинув у 1999 році.

Про це повідомив генеральний прокурор Віктор ПШОНКА в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Стосовно В’ячеслава Чорновіла ось днями ми, тобто слідчі, одержали добро від Тараса ЧОРНОВОЛА на проведення ексгумації, тобто, буде комплексна комісійна судово-медична експертиза, перед якою будуть поставлені серйозні запитання, які порушують родичі", - сказав генеральний прокурор.

В.ПШОНКА підкреслив, що після цього буде прийняте відповідне процесуальне рішення.