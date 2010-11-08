У Харкові подав у відставку начальник міської міліції

Подав у відставку начальник Харківського міського управління міліції Олександр БАРАННИК.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, О.БАРАННИК написав заяву з проханням про звільнення за власним бажанням у зв’язку з віком – влітку йому виповнилося 49 років.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, документи щодо звільнення О.БАРАННИКА перебувають у Міністерстві внутрішніх справ, очікується, що вони будуть підписані вже найближчим часом.

Міську міліцію, додала вона, може очолити перший заступник начальника.

Довідка УНІАН. О.БАРАННИК перебував на посаді начальника міліції Харкова з жовтня 2009 року. У Харківській міськраді 5-го скликання О.БАРАННИК був членом фракції «Русько-українського союзу «Русь».