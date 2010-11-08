Азаров знову переписує Податковий кодекс

Податкову систему в Україні найближчим часом буде спрощено, число податків скоротиться удвічі, податок на прибуток буде скорочено з 25 до 19% шляхом щорічного скорочення з 2011 року на 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на Віденському економічному форумі, коментуючи результати переговорів України з Міжнародним валютним фондом.

«Спочатку у нас були плани протягом одного року знизити (податок на прибуток – УНІАН) на 6% - з 25 до 19%, проте та ситуація, яка зараз складається на світових ринках, змушує нас більш консервативно підходити до цієї обставини. І ми ухвалили рішення про скорочення на 2% на рік податку на прибуток, і протягом трьох років скоротити його на 6%», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він відзначив, що податок на додану вартість (ПДВ) планується скоротити з 20% до 16% у 2014 році.

Як повідомлялося, в проекті Податкового кодексу передбачалося зниження ставки податку на прибуток в 2011 році з 25 до 19%.

Ставку податку на додану вартість (ПДВ) передбачалося поетапно зменшувати з 20% до 17% до 1 січня 2014 року.