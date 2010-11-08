ПР хоче 2-е й 3-є крісла у міськраді Тернополя, "щоб місто не колошматило"

Партія регіонів розраховує у Тернопільській міській раді на посаду першого заступника голови та секретаря ради.

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної організації Партії регіонів Орест МУЦ.

«Партія регіонів отримала на виборах до міської ради другий результат. У нас буде друга після «Свободи» за кількістю фракція. Томі ми внесли пропозицію: якщо ви хочете, щоб місто не колошматило, то ми готові співпрацювати, відкинувши ідеологічну складову. Бо не правильно, якщо партія влади відсторониться від відповідальності», - сказав О.МУЦ.

За його словами, на посаду першого заступника голови міської ради Партія регіонів пропонує нинішнього заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань, який очолював список Партії регіонів на виборах до міської ради, Петра ГОЧА.

Інформацію про те, що на посаду секретаря ПР пропонуватиме сина голови облдержадміністрації Михайла ЦИМБАЛЮКА Віталія, О.МУЦ не підтвердив і не спростував. «Ми лиш обумовили, що квота секретаря – за нами. А буде це Віталій ЦИМБАЮК чи хтось інший – це вже інше питання. Хоча якщо вибір впаде на Віталія ЦИМБАЛЮКА, то місто від цього тільки виграє», - переконаний О.МУЦ.

Він додав, що син голови ТОДА переміг у мажоритарному окрузі з різницею у 120 голосів. «Це найбільша різниця у Тернополі. І переміг таку потужну кандидатуру, як головний лікар швидкої допомоги Михайло ДЖУС, як єпископ Іов (єпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП – УНІАН). Для цього треба мати дух і клепку в голові. Він розумний та успішний хлопець, це не є перемога за рахунок батька», - зазначив О.МУЦ.

Він додав, що Партія регіонів готова й до того, що новообраний міський голова від «Свобода» Сергій НАДАЛ відхилить їхню пропозицію щодо посад. «Якщо нас відсторонять – ми це приймемо. Але тоді доведемо до відома кожного тернополянина, хто відповідає за стан справ у місті», - наголосив О.МУЦ.

Як повідомляв УНІАН, за даними ТВК, новим міський головою Тернополя став представник ВО «Свобода» Сергій НАДАЛ.

За партійними списками ВО «Свобода» набрала 26,6% голосів, Партія регіонів - 13,8%, «Фронт Змін» – 7,1%, «Наша Україна» – 5,9%, «За Україну» – 4,8%, «Батьківщина» – 3,7%, «Українська партія» – 4,04%, Українська народна партія – 3,35%.

За партійними списками ВО «Свобода» матиме у міській раді 11 депутатів, Партія регіонів – 6, «Фронт Змін», «Наша Україна» – по 3, «За Україну!», Українська партія, ВО «Батьківщина» – по 2, УНП – 1.

Результати виборів у мажоритарних округах досі не оголошено, оскільки Партія регіонів оскаржує результати на 7-ми округах. За попередніми даними паралельних підрахунків, ВО «Свобода» претендувала на 23 мандати, Партія регіонів – на 3.