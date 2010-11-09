Львівський губернатор підтримав протест проти Податкового кодексу

Голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ підтримав пропозиції підприємців області, які виступають проти урядового проекту Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, вчора у Львівській облдержадміністрації відбулося підписання підприємцями Львівщини листа до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з пропозиціями до Податкового кодексу.

Найближчим часом лист за підписом губернатора В.ГОРБАЛЯ, буде направлено до Кабінету міністрів і Верховної Ради, підкреслили в прес-службі.

Як зазначається у повідомленні, серед викладених у листі пропозицій підприємців - збереження спрощеної системи оподаткування виходячи з її сутності, яка була впроваджена через складність ведення податкового обліку на загальній системі оподаткування, проблеми з адмініструванням податків та недопущення запровадження касових апаратів для підприємців, які орендують торгові площі на ринку і річний оборот яких не перевищує 500 тис. грн.

Також підприємці вимагають не запроваджувати касові апарати на ринках, мінімагазинах та ятках, виступають проти введення податку з обороту валових доходів та запровадження ставки 5% для юридичних та фізичних осіб - не платників ПДВ і 3% - для платників ПДВ; визначення бази оподаткування соціальним внеском за принципом оподаткування підприємців на єдиному податку або зниження ставки оподаткування соціальним внеском до 5% для фізичних осіб, які працюють на загальній системі оподаткування.

Відповідно, підприємці вимагають внесення змін до Закону «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 8 липня 2010 року № 2461-VI в частині зменшення внесків платників єдиного та фіксованого податків.

Як повідомлялося, 4 листопада 2010 року у Львові відбувся масовий мітинг підприємців області з вимогами щодо відхилення існуючого проекту Податкового кодексу України і пропозиціями, які мають бути враховані у новому Податковому кодексі України.

Зокрема, вимоги стосувалися питань соціального внеску, межі реалізаційних оборотів, з яких проводиться сплата платежів до бюджету, застосування електронних контрольно-касових апаратів на ринках, врахування стажу роботи підприємців при розрахунку пенсійного забезпечення, надання надмірних прав органам податкової служби та ряду інших питань та пропозицій.