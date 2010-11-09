Азаров: заборгованість із відшкодування ПДВ - близько 2 мільярдів

На сьогоднішній день заборгованість із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні становить близько 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Півтора-два мільярди заборгованість. Ось такий порядок цифр», – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, проект нового Податкового кодексу передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових адміністрацій за невчасне відшкодування податку на додану вартість. За словами віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, «вводиться режим автоматичного відшкодування ПДВ. На 23-й день після подачі декларації вам повинні повернути ПДВ. Ні – включається штрафна санкція на податкову адміністрацію – 120% ставки Національного банку України».

Як повідомляв УНІАН, на 1 жовтня 2010 року в Україні заборгованість із відшкодування податку на додану вартість становила 3 млрд. грн.

За словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, уряд виконав узяті на себе зобов`язання зі скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ із більш ніж 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, що накопичилася за 2009 рік.