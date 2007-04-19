Частина депутатів від опозиції відмовляється здавати мандати

Однією з проблем на шляху реалізації останнього плану Юлії Тимошенко з дострокового розпуску Верховної Ради може стати небажання депутатів фракцій Наша Україна і БЮТ здавати мандати.

"Я точно знаю, що крім мене ніяких заяв не писали ще багато людей. А Юлія Володимирівна останнім часом стала робити такі заяви, що її стає жалко", – цитує «Коммерсант-Україна» бютівца Олексія Данілова.

Його колега по фракції Дмитро Видрін також не писав жодних заяв, хоч і обіцяв у коментарі Західній інформаційній корпорації «як слухняний холоп» підкоритися першому ж розпорядженню «пані» і розлучитися з депутатським посвідченням.

Також Комерсант з посиланням на народного депутата Леся Танюка повідомляє, що всі члени Народного руху, що входять у фракцію НУ, а це 13 чоловік, відмовилися писати заяви. На його думку, писати зараз будь-які заяви – це означає визнати легітимність парламенту. Крім того, вважає депутат, в НУ не врахували багатьох юридичних деталей. "З`їзд буде визнаний нелегітимним. Адже згідно із законом йому повинні передувати з`їзди кожної з партій. Будь-який Лавринович (міністр юстиції.–Ъ) завтра скаже, що це були просто збори людей", – упевнений пан Танюк. Щоправда, у РУХу не приховують, що таким чином партія демонструє свою образу на те, що в "Нашій Україні" відмовилися від ідеї створення мегаблоку, куди б увійшли націонал-демократичні партії. "Ця акція (масове складання повноважень.–Ъ) була б повністю логічною, якби вони прийняли нашу головну умову про створення мегаблоку", – сказав депутат.

Причому, Танюк назвав не єдиний, і навіть не перший підводний камінь, що може стати причиною краху «плану Тимошенко». Комерсант стверджує, що у розпорядженні редакції опинився документ – аналітична записка, підготовлена для лідера Нашої України В’ячеслава Кириленка. Нібито, в ній приводиться юридичне обгрунтування такого кроку з боку депутатів і можливі ризики, які можуть виникнути після складення депутатами своїх повноважень.

Перелік цих ризиків і загроз, стверджує видання, займає три чверті всього документа. Перш за все автори документа самі визнають, що їхня юридична аргументація небездоганна і називають слабкі місця, якими скористаються їхні опоненти.

Але в "Нашій Україні" і БЮТ упевнені, що законодавчі нюанси цікаві тільки юристам, а не простим виборцям. "Для формування громадської думки, з урахуванням того, що більшість громадян не орієнтуються в тонкощах конституційного права, вони будуть досить істотними", – такого висновку дійшли розробники.

Проте в записці указується, що провести таку масштабну операцію зі складення депутатських мандатів буде вельми складно. Зокрема, потрібно враховувати "суб`єктивний чинник".

Нагадаємо, влітку 2006 року, коли подібний план вже у опозиції вже був (він з`явився після того, як не вдалося створити коаліцію в складі НУ, БЮТ і Соцпартії) "суб`єктивним чинником" опинилося просте небажання частини депутатів писати заяви і позбавлятися депутатських привілеїв.