Янукович дав орден губернатору Миколаївщини

15:24, 10 листопада 2010
Політика
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"За значний особистий внесок..."

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив голову Миколаївської обласної державної адміністрації Миколу КРУГЛОВА орденом "За заслуги" І ступеня.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

М.КРУГЛОВА нагороджено за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

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