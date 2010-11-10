Янукович дав орден губернатору Миколаївщини

"За значний особистий внесок..."

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив голову Миколаївської обласної державної адміністрації Миколу КРУГЛОВА орденом "За заслуги" І ступеня. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. М.КРУГЛОВА нагороджено за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

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