Льовочкін зачепив Немирю за живе

Опозиція вважає, що чинна українська влада самостійно відмовляється від європейських демократичних цінностей.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби заступника голови партії "Батьківщина", колишнього віце-прем‘єр-міністра у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорія НЕМИРІ у зв`язку із висловлюваннями глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА про те, що представники опозиції зроблять усе можливе на міжнародному рівні для того, аби результати саміту Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі стали найменш успішними для української сторони.

"Чинна влада не має ні політичного, ні морального права ототожнювати себе з всією Україною. Для опозиції був і залишається ключовим пріоритетом успіх України як європейської держави, яка поважає і дотримується європейських демократичних цінностей кожного дня, а не лише під час переговорів з європейськими партнерами. Те, як чинний режим провів останні вибори, демонструє, що європейські демократичні цінності не є для нього пріоритетом. За це треба відповідати", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН сьогодні, 10 листопада, заявив, що представники опозиції зроблять усе можливе на міжнародному рівні для того, аби результати саміту Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі стали найменш успішними для української сторони. "Я, на жаль, мушу констатувати те, що українська опозиція намагається зробити все можливе для того, аби саміт був якомога менш успішним", - сказав він. Глава АП уточнив, що це стосується, перш за все, питання створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, а також безвізового переміщення українських громадян. "Оскільки для опозиції важливіший неуспіх влади, ніж успіх України", - вважає С.ЛЬОВОЧКІН.