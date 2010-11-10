Фельдман звернув увагу Держдепу США на зміцнення позицій Тягнибока

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що на заходи до 70-річчя трагедії Бабиного Яру очікується приїзд до України великої кількості іноземних делегацій, парламентаріїв і представників іноземних урядів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це йшлося на зустрічах О.ФЕЛЬДМАНА в США із спецпредставником ОБСЄ з питань боротьби з антисемітизмом Ендрю БЕЙКЕРОМ, міністром Канади у справах громадянства, міграції і мультикультуралізму Джейсоном КЕННІ і спецпосланником МЗС Великої Британії у справах Голокосту сером Ендрю БЕРНСОМ.

Крім того, в повідомленні сказано, що О.ФЕЛЬДМАН під час зустрічі із Спецпредставником Держдепартаменту США з питань боротьби з антисемітизмом Ханною РОЗЕНТАЛЬ досяг домовленості про реалізацію спільних проектів, про обмін інформацією і про організацію візиту Спецпредставника Держдепартаменту США до України на початку 2011 року.

«У розмові із спецпредставником Держдепу О.ФЕЛЬДМАН звернув особливу увагу на зміцнення позицій праворадикальної партії «Свобода» за результатами останніх місцевих виборів в Україні. Х.РОЗЕНТАЛЬ висловила свої занепокоєння зростанням праворадикальних настроїв в Україні і в Європі і заявила про те, що ці процеси є предметом пильного моніторингу», - наголошується в повідомленні.