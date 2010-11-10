Янукович підписав закон про підготовку проектів за принципом «єдиного вікна»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 жовтня.

Даним законом визначено правові та організаційні засади відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”.

В законі визначено, що принцип «єдиного вікна» - спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб’єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакета документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту.

В ньому визначено, що дія цього закону поширюється на центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників.

В законі передбачено, що основними принципами відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”, є: добровільне застосування принципу “єдиного вікна”; забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників; встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки; прозорість процедури видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту; відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту.

В законі визначені повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”. Крім того, в законі визначено функції уповноваженого органу. В законі передбачено, що уповноважений орган розглядає звернення заявника у п’ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний план дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту.

Уповноважений орган у дводенний строк з дня складання оперативного плану дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту: здійснює реєстрацію повідомлення оперативного плану дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту в електронній базі даних; формує пакет документів, необхідних для реалізації проекту; видає заявникові зазначений пакет документів або повідомляє про відмову у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення. Уповноважені органи надають заявникам всі послуги на безоплатній основі.

В прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.