Янукович «голову відкрутить» мерам, які не займатимуться каналізацією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв «відкрутити голову» опозиційним місцевим керівникам, які не вирішуватимуть життєво важливих проблем людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у виступі глави держави на розширеній нараді з адміністративно-господарським активом Івано-Франківської області з питань розвитку регіону, яка проходить сьогодні у м. Калуші.

Президент наголосив, що він є партнером для всіх керівників на місцях, зокрема, у вирішенні життєво важливих проблем для регіонів. «Політикам хотів би сказати, великим: щоб займалися тим, що хвилює сьогодні людей, тим, що хвилює сьогодні суспільство – життєвими проблемами, життєвими. Політиканство – воно відходить вже у минуле», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що кожного дня зустрічається з політиками, що представляють різні політичні сили. «І я хочу сказати, що я бачу, як відбуваються зміни, як йде процес, фактично який створює нормальні стосунки у державі, до речі демократичні», - сказав Президент.

Як він також зауважив, що «демократія – це не знущання над самими собою, це такий конструктивний підхід до життя».

«Маєш конкурентоспроможну програму – будь ласка, реалізовуй її. Ми можемо створити умови. Але коли вважають, що, наприклад, в одному регіоні обрали з однієї партії п’ять голів міст, а партія – в опозиції. Що, ці п’ять голів будуть в опозиції? Я собі не уявляю це. Як голова міста може бути в опозиції? Я йому голову відкручу одразу, якщо він не буде займатися каналізацією, не буде займатися водою і газом. Перспективи не буде. Та й люди терпіти не будуть», - наголосив глава держави у своєму виступі.