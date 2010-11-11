Грач: Кримська автономія може припинити своє існування

Народний депутат України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що кримська автономія може фактично припинити своє існування.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар народного депутата Галина МАМИКО, про це Л.ГРАЧ заявив в інтерв`ю російському журналу "Социалист".

Відповідаючи на запитання, як, на його думку, найближчим часом розгоратимуться події в автономії, Л.ГРАЧ сказав, що "Криму дуже важливо зуміти відстояти фінансову, економічну і культурну самостійність, гарантовану йому Конституцією".

На думку політика, "не можна говорити про автономію в умовах, коли управління півостровом виявилося цілком зосереджено в руках угрупування, яке безпосередньо контролюється центральною владою".

Він нагадав, що "під існуючі механізми контролю незабаром буде підведено правову основу. В українському парламенті готується прийняття закону про уряд Автономної Республіки Крим, відповідно до якого контроль над кримським урядом здійснюватиме не Верховна Рада Криму (як це має виходити з автономного статусу), а уряд України".

На думку Л.ГРАЧА, той факт, що (в результаті місцевих виборів - УНІАН) Партія регіонів має одержати 80 місць у кримському парламенті, а решта політичних сил тільки 20, означає, що "діючому керівництву Криму, що ховається під "брендом" Партії регіонів, більше немає необхідності не те що рахуватися, але навіть звертати увагу на інші політичні сили, оскільки навіть кворум Партія регіонів тепер зможе забезпечити самостійно".

"Політична опозиція в Криму, за винятком Кримської республіканської організації Комуністичної партії України, тепер матиме виключно декоративний характер. Це означає, що соціальна боротьба прийматиме не політичні, а якісь інші форми", - сказав народний депутат.

На його думку, суспільний протест "може прийняти форму міжетнічного і міжконфесійного протистояння", якщо "Компартія України, єдина впливова ліва сила, що діє в Криму, не зуміє направити суспільний протест в русло боротьби за соціальні права, за соціалістичні ідеали".

Л.ГРАЧ підкреслив, що нинішня кримська влада не усвідомлює, що події можуть розгоратися за сценарієм, небезпечним, зокрема, і для неї самої.