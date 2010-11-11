Янукович: мені важко сказати, яке рішення прийме КС
Президент відповів на запитання УНІАН
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відмовився висловлювати свою думку щодо дати проведення виборів до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Калуші Івано-Франківської області, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що зараз питання відносно строків повноважень, зокрема ВР, розглядається за поданням народних депутатів у Конституційному Суді.
«І яке рішення прийме Конституційний Суд – важко сказати. Є різні тлумачення Конституції, і я не хочу зараз підмінювати Конституційний Суд. Я хочу лише сказати, що будь-яке рішення Конституційного Суду, яке буде прийнято, я виконаю», - заявив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, зараз КС розглядає справу щодо законопроекту із внесення змін до Конституції з приводу термінів проведення виборів Президента, Верховної Ради та до місцевих органів влади.
У перехідних положеннях цього законопроекту чітко встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента - в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).
Між тим в опозиції наполягають, що вибори до Верховної Ради мають відбуватися 27 березня 2011 року.