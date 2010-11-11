Станом на листопад кожен українець «заборгував» 786 доларів?

Станом на листопад нинішнього року кожен українець «заборгував» 786 доларів, повідомляє comments.ua.

За оцінками Міжнародного рейтингового агентства Fitch, нинішнього року загальний зовнішній борг України (включає запозичення держави і корпорацій) досягне 78% від номінального ВВП.

За оцінками МВФ, прямий і гарантований державою борг України на кінець 2010 року сягне 40-41% ВВП, що загалом відповідає нормі безпечної заборгованості для країн, що розвиваються.

Проте, як відзначає comments.ua, насправді держава винна значно більше. Зокрема, заборгованість з ПДВ становить близько 13 млрд. грн. (3 млрд. грн. – прострочена); ще близько 0,7 млрд. грн. – зарплатні борги державних підприємств перед персоналом; майже 132 млрд. грн. - заборгованість держави перед вкладниками Ощадбанку СРСР.

Водночас найголовніша проблема для України – це нерівномірність погашення зобов`язань перед кредиторами. Приміром, у 2013 році держборг України може досягти вже 60% ВВП.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства фінансів України, з початку року державний зовнішній борг зріс на 27%, а внутрішній борг – на 47%.

Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня ц.р. становив 404 млрд. 301 млн. 041,08 тис. грн. або 51 млрд. 090 млн. 041,20 тис. дол., що на 5,8% більше показника на кінець серпня 2010 року. Впродовж січня-вересня 2010 року сума державного й гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тис. грн. (27,18%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також у результаті отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 у розмірі 1,25 млрд. СПЗ і випуску єврооблігацій 2010 року на суму 2 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тис. грн. (27,11%), державний внутрішній борг зріс на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тис. грн. (47,38%). Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тис. грн. (7,04%).