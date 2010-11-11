Два євродепутати від Німеччини розчарували регіонала

Партія регіонів прагне лише об’єктивної резолюції Європейського парламенту щодо політичного становища в Україні.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї ЄС - Східні сусіди, заступник члена Постійної делегації у ПАРЄ Володимир ВЕЧЕРКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Коментуючи заяву представників від Європейської народної партії (ЄНП) - євродепутатів від Німеччини Ельмара БРОКА та Міхаеля ГАЛЕРА - на українську тематику, народний депутат зазначив, що “цей документ викликав у нього глибоке розчарування”.

Він зазначив, що «ця інформація, на жаль, його не здивувала». “Адже ЄНП з самого початку, з моменту приходу до влади в Україні нового керівництва, демонструє упереджене ставлення до нього. Ця впливова партія виявляє неспроможність об’єктивно оцінювати ті складні процеси, які відбуваються в нашій державі, займати збалансовану позицію при розгляді українського питання», – вважає В.ВЕЧЕРКО.

За його словами, «при оцінці подій в Україні ЄНП використовує винятково точку зору українських опозиційних сил, яка спрямована лише на дискредитацію чинної влади і, зазвичай, віддзеркалює й суб’єктивну думку окремих осіб, а не волю народу. Складається таке враження, що заяви ЄНП стосовно подій в Україні пишуться не в Брюсселі чи в інших столицях Євросоюзу, а десь на Подолі в Києві».

При цьому В.ВЕЧЕРКО наголосив на тому, що “Партія регіонів, незалежно від того, де вона знаходилася – при владі чи в опозиції, - завжди проводила конструктивну політику стосовно своїх міжнародних партнерів”. «Ми повинні слухати одне одного, допомагати одне одному, шукати компроміси. В тому числі – і в складних питаннях порядку денного з нашими міжнародними партнерами. Тим більше, коли мова йде про Європейський Союз. Тільки за такого підходу у відносинах це йтиме на користь і Україні, і ЄС», - зазначив депутат.

В.ВЕЧЕРКО підкреслив, що “Партія регіонів як партія влади залишається відкритою до діалогу і завжди готова на компроміси, що йдуть на користь нашим громадянам, сприяють покращенню рівня їхнього життя”.

«Регіонали завжди працювали на благо народу і ніколи не зраджували його інтерес», – наголосив він і висловив жаль, що «найбільша партія в Європі у такий спосіб фактично відійшла від європейських фундаментальних цінностей, базових постулатів політичної етики й культури». «При цьому з боку ЄНП не те що не робиться жодних спроб почути іншу, альтернативну точку зору, але й свідомо блокуються будь-які намагання її донести».

На думку В.ВЕЧЕРКА, “термін «компанійство», використаний вказаними євродепутатами при оцінці відносин між Партією регіонів та європейськими соціалістами, слід застосовувати до відносин саме між ЄНП та БЮТ – «НУ-НС» – Народний Рух”. «Ці відносини ґрунтуються не на схожості політичних платформ чи сповідуванні ідентичних цінностей (адже БЮТ є партією відверто лівого спрямування), а на «кумівстві» їхніх політичних функціонерів», – заявив В.ВЕЧЕРКО.

«Партія регіонів прагне лише одного – об’єктивної резолюції Європейського парламенту щодо політичного становища в Україні», – підкреслив він. «Але, на жаль, цьому всіляко перешкоджають українські опозиційні сили, які є в опозиції не до влади, а до українського народу, разом з їхньою «материнською» партією – ЄНП», – сказав В.ВЕЧЕРКО.

Депутат також висловив сподівання, що “Європейський парламент, а це не лише євродепутати від ЄНП, спроможеться не йти на поводу української «п’ятої колони» та ухвалити збалансований документ, що, безумовно, сприятиме розвитку конструктивних відносин між Україною та ЄС».