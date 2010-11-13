Луценко пояснив свою прописку у квартирі водія

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що прописаний у київській квартирі свого водія, аби позбавити власну родину від проблем, які виникають через його професійну діяльність.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" на ТРК «Україна», коментуючи відповідну заяву начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Олександра КАЛІФІЦЬКОГО.

"Чесно кажучи, не хотів розказувати це на всю Україну, але мене змушують... У 2006 році мене зняли з посади міністра внутрішніх справ. Я думаю, жінки мене зрозуміють. У мене двоє дітей. Якщо я всі свої адреси вкажу, свої місця проживання, то у мене під дверима буде багато проблем", - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що ніякої охорони та інших засобів, які б дозволяли йому забезпечити власну безпеку, для екс-міністра в Україні не передбачено.

"Я, напевно, перший міністр, який прийшов старшим лейтенантом запасу і пішов старшим лейтенантом запасу. Я, напевно, перший міністр, який не отримав жодної дачі або квартири з цього відомства. Якщо вся країна буде знати мою адресу, ну, вибачте, я нікому не пораджу так робити", - додав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що прописатися в іншої людини йому порадив його колишній перший заступник Генадій МОСКАЛЬ. Він також додав, що у цій квартирі був лише один раз, коли голосував на виборах.