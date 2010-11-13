Син Потебенька завідуватиме кадрами в Генпрокуратурі

Про перестановки в Генпрокуратурі і розподіл обов`язків між членами колегії новий генпрокурор Віктор Пшонка пообіцяв повідомити найближчого понеділка. Але вже відомо, що новими заступниками генерального стали Степан Молицький (він зберіг за собою статус прокурора Криму), який з листопада 2003-го по липень 2004 років вже був заступником генпрокурора, а також Михайло Гаврилюк (який раніше працював прокурором Тернопільської, Полтавської, Одеської областей, а останнім часом — в Адміністрації президента) і Віктор Войцишен (колишній прокурор Полтавської області). Про це пише газета "Сегодня".

Досвідчений Віталій Щоткін, навпаки, вже не заступник генпрокурора — його призначено першим заступником начальника Головного управління організаційного і правового забезпечення ГПУ. Главком кадрового забезпечення керуватиме Юрій Дьомін, син колишнього генерального прокурора Михайла Потебенька. Вчора ж екс-генпрокурор Олександр Медведько, який знаходиться у відпустці, отримав портфель першого заступника секретаря РНБО (хоча говорили, що він стане секретарем Раднацбезу замість Раїси Богатирьової, якій пророкували крісло глави Мінохоронздоров`я).