У ГПУ стверджують, що Луценко порушив «усе, що тільки можна»

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ інкримінується ще декілька фактів порушення законодавства.

Про це в ефірі "Шустер Live" на ТРК «Україна» заявив начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.

За його словами, як тільки Ю.ЛУЦЕНКО був призначений міністром, він вдався до порушень "всього, чого можна".

О.КАЛІФІЦЬКИЙ наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО влаштував на роботу свого друга Леоніда ПРИСТУПЛЮКА. При цьому, додав він, як з’ясувало слідство, диплом про технічну освіту Л.ПРИСТУПЛЮКА, на підставі якого він отримав звання капітана міліції, виявився фальшивим.

О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що Л.ПРИСТУПЛЮК був прийнятий не на посаду водія, а отримав офіцерське звання і працював старшим оперуповноваженим в одному із секретних підрозділів. Крім того, пізніше Ю.ЛУЦЕНКО поза чергою надав право Л.ПРИСТУПЛЮКУ отримати квартиру.

"Але водія не влаштувала ця квартира, оскільки вона знаходиться на вулиці Сосницькій і далеко добиратися до роботи. І він попросив отримати квартиру на вулиці Дмитрівській. Найцікавіше інше: те, що цю квартиру отримала ця людина, а прописаний у ній чомусь Юрій Віталійович також. Тобто, виходить, що Ви з водієм у цій квартирі», - сказав О.КАЛІФІЦЬКИЙ, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА.

Представник Генпрокуратури також заявив, що водій Ю.ЛУЦЕНКА отримував "знаки відомчі і нагороди". "Починаючи з 2005 року по весну 2010-го отримав 8 нагород, одна з яких - табельна зброя, знаки відомчі, у тому числі і за надання допомоги правової міжнародної. Тільки не зрозуміло, кому і чим водій міг допомогти за кордоном. Ось з цими питаннями ми зараз розбираємося", - наголосив він.

О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що це той невеликий перелік, чим зараз займається Головне слідче управління Генпрокуратури. "Я впевнений і можу сказати, що є ще багато усіляких цікавих моментів, які нам доведеться розібрати. І те, що інкримінують Юрію Віталійовичу, і він ображається, що там у нього 191 частина 3 (Кримінального кодексу), то це далеко ще не повний перелік тих статей, які Вас чекають у подальшому", - сказав він, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Низка опозиційних політсил, зокрема, Блок Юлії Тимошенко і очолювана нею партія «Батьківщина», заявили, що порушення кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію і переслідуванням опозиційних політиків.