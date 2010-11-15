У Полтаві з шостого поверху випала 6-річна дівчинка

У Полтаві з шостого поверху випала шестирічна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, нещасний випадок стався ще 12 листопада – того дня приблизно о пів на третю дня в реанімацію дитячої міської лікарні Полтави доставили шестирічну дівчинку, яка випала з вікна багатоповерхівки в Жовтневому районі.

Як з`ясували міліціонери, мама пішла за покупками, залишивши відкритим вікно квартири. Дівчинка залишилася жива, але її травми - серйозні. У потерпілої травматичний шок, забій головного мозку важкого ступеня, перелом правої ноги і забій живота.