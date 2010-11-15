Суд скасував результати виборів у Черкаську міськраду

Черкаський окружний адміністративний суд скасував протокол Черкаської міської виборчої комісії про результати голосування у багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Черкаської міської ради від 6 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Черкаської міської організації ВО «Свобода» Михайло ВАКУЛЕНКО, зазначивши, що суд таким чином задовольнив його позов.

За словами М.ВАКУЛЕНКА, фактично цим рішенням визнані недійсними результати голосування за депутатів Черкаської міськради за списками партій по багатомандатному виборчому округу.

Він сказав, що Черкаська міська організація ВО «Свобода» була вимушена звернутися до суду, аби визнати недійсними протоколи про результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі.

За словами голови міської організації ВО «Свобода», Черкаська міська виборча комісія оприлюднила дані протоколів дільничних виборчих комісій, які збігалися із даними протоколів, які отримали спостерігачі «Свободи». Пізніше міськвиборчком оприлюднив протокол про результати голосування, у якому було виявлено невідповідність кількості голосів, отриманих міською організацією ВО «Свобода». Так, за даними протоколів, що має «Свобода», ця політична сила набрала 2751 голосів, а за даними протоколу міськвиборчкому – 2663. Таким чином «Свобода» набрала, за даними ТВК, 2,97%, так і не здолавши 3% бар’єр. Порівнявши дані протоколів дільничних виборчих комісій, було виявлено невідповідність по 4 дільницях.