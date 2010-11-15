Одеський міськвиборчком назвав переможця з фальшивим протоколом?

Кандидата в депутати від «Фронту змін» Віктора МЕЛЬНИКА місцевий виборчком намагається «не пустити» до Одеської міськради.

Про це йдеться в заяві партії, переданій сьогодні кореспонденту УНІАН прес-службою.

«У кандидата в депутати В. МЕЛЬНИКА відібрали перемогу, переписавши протокол про результати голосування на одній з виборчих дільниць. В. МЕЛЬНИК балотувався у депутати Одеської міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 59. За підсумками голосування він отримав копії протоколів з відповідними підписами і мокрими печатками на всіх семи виборчих комісіях округу. Ці документи свідчать, що він здобув перемогу, оскільки за нього проголосували 1 тис. 70 виборців. Другий результат отримав Андрій ШИШОВСЬКИЙ - 1 тис. 28 виборців », - наголошується в документі.

Однак Одеська міська виборча комісія оголосила переможцем А.ШИШОВСЬКОГО. Це стало можливим після того, як дільнична виборча комісія «приписала» йому майже 60 зайвих голосів, констатує прес-служба партії.

На дільниці № 05334, як свідчить копія протоколу, отримана В. МЕЛЬНИКОМ, за нього проголосували 256 виборців, за А. ШИШОВСЬКОГО - 258 виборців. Проте, у протоколі, отриманому Одеською міською виборчої комісією, на дільниці № 05334 за В. МЕЛЬНИКА проголосували 256 виборців, а за А. ШИШОВСЬКОГО вже 315 (протокол № 2) - і міськвиборчком оголосив А.ШИШОВСЬКИЙ переможцем в окрузі.

Таким чином, складено два протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці № 05334 в Одеській області, у яких однаковий правовий статус (жоден з них не є уточненими), однак документи відрізняються кількістю тих, що проголосували за А.ШИШОВСЬКОГО, заявляють у «Фронті змін». При цьому немає відмінностей у частині кількості невикористаних виборчих бюлетенів, кількості виборців, кількості виборців, які отримали бюлетені, і кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. Ці протоколи можуть призвести до діаметрально протилежного результату виборів в окрузі, в залежності від того, який саме протокол буде врахований при встановленні результатів виборів.

«Крім того, вони (протоколи - УНІАН) складені в різний час: момент складання першого протоколу може бути підтверджений показаннями свідків - довірених осіб В.МЕЛЬНИКА. Момент укладання другого протоколу - невідомий, хоча зазначені довірені особи брали участь у всіх засіданнях відповідної ТВК», - зазначили у прес-службі.

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вже звернувся до Генерального прокурора і голови Служби безпеки України, підкресливши, що «існування двох протилежних за змістом протоколів, застосування яких здатне призвести до різних результатів виборів, згідно з виборчим законодавством України, є неприпустимим і протиправним. І свідчить про наявність грубих порушень законодавства у діях виборчої комісії та її членів », - йдеться в заяві.

«Складання, оформлення і надання другого протоколи ДВК з недостовірними даними в Одеську міську виборчу комісію можуть свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу України», - сказано у зверненні.

А. ЯЦЕНЮК вимагає від Генпрокурора та голови СБУ провести перевірку складення двох протоколів ДВК № 05334 і, у разі виявлення фактів порушень законів України, вжити належних заходів реагування.