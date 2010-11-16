Прокурори і судді в Польщі оголосили 4-денний страйк

Сьогодні польські прокурори q судді почнуть страйк проти скорочення фінансування своїх відомств і не працюватимуть в повному обсязі. Страйк триватиме до п`ятниці.

У вівторок і п`ятницю готуються протестувати прокурори, в середу і четвер - судді. Вперше їх протестні акції відбудуться синхронно, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на видання Gazeta Wyborcza. І ті, і другі вимагають підвищення оплати праці. Прокурори також протестують проти планів держави звільнити з роботи 10% офісних працівників прокуратур, а судді добиваються підвищення незалежності судів.

Судді в дні протесту не складатимуть протоколи судочинства. Замість того, щоб виносити судові ухвали в залі суду, вони планують писати обґрунтування рішень або вивчати справи.

Прокурори в дні протестів не допитуватимуть свідків і не висуватимуть звинувачень.

Свій протест вони пояснюють тим, що одержують менше, ніж майже всі їх колеги в країнах ЄС. Менше, ніж польські прокурори, в ЄС заробляють тільки румунські. Поляки вимагають, щоб їм платили середню платню для їх професії в країнах ЄС.