Нардепи розглянули 586 поправок і пішли обідати
14:12, 16 листопада 2010Політика
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Працюватимуть до ночі
Ранкове засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, на ранковому засіданні було розглянуто 586 з понад 4 тисяч поправок до законопроекту Податкового кодексу. Проголосовано у другому читанні 20 статей.
Як повідомляв УНІАН, вечірнє засідання ВР розпочнеться о 16.00. Відповідно до рішення парламенту, депутати працюватимуть сьогодні до 22.00.
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