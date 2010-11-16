Нардепи розглянули 586 поправок і пішли обідати

Ранкове засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, на ранковому засіданні було розглянуто 586 з понад 4 тисяч поправок до законопроекту Податкового кодексу. Проголосовано у другому читанні 20 статей.

Як повідомляв УНІАН, вечірнє засідання ВР розпочнеться о 16.00. Відповідно до рішення парламенту, депутати працюватимуть сьогодні до 22.00.