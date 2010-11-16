Справа Лозінського завтра передається до суду

Кримінальну справу за обвинуваченням колишнього депутата Віктора Лозинського у вбивстві жителя Кіровоградщини Валерія Олійника 17 листопада буде направлено до суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

«Як і обіцяв генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА на прес-конференціїї 12 листопада, завтра справа щодо Віктора ЛОЗІНСЬКОГО буде направлена до суду», - йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

«Сьогодні колишній народний депутат та інші обвинувачені закінчили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка перебувала в провадженні начальника Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександра КАЛІФІЦЬКОГО. Обвинувальний висновок у вказаній справі підписано першим заступником генерального прокурора Ренатом КУЗЬМІНИМ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області у результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник, 1954 року народження.

“Обвинувачений у вбивстві В.ЛОЗІНСЬКИЙ заподіяв жертві 9 кульових поранень, а потім добив її бампером «Ніви-шевроле», - заявляв заступник Генерального прокурора Віталій ЩОТКІН.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у київському Лук’янівському СІЗО.