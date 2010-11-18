Під стінами парламенту збираються мітингувальники

Верховна Рада України сьогодні продовжить розгляд у другому читанні проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент розпочав розгляд цього проекту 16 листопада і розглянув 5 розділів з 19-ти.

До проекту було подано 4800 поправок, 800 з яких - фракцією БЮТ.

До початку пленарного засідання ВР народні депутати від Партії регіонів розмістилися у ложі уряду, біля трибуни та президії парламенту, аби не дозволити опозиції зірвати розгляд проекту кодексу.

Народні депутати від БЮТ на своїх місцях у сесійній залі знову розгорнули плакати: «Ні - податковому терору!», «Тігіпко! Де податкові канікули?!», «Народу – нові податки! Олігархам – нові мільярди!».

Під стінами Верховної Ради збираються учасники мітингу протесту проти ухвалення Податкового кодексу.