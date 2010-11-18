За купівельною спроможністю українці - на передостанньому місці в Європі

Світова фінансова криза досі впливає на купівельні можливості європейців. Після вирахування податків та соціальних відрахувань статистики з’ясували, що в середньому по Європі річний заробіток становить 11 тисяч 945 євро. Такі результати нового ринкового дослідження від соціологічної компанії "Gfk"

Як повідомляє Німецька хвиля, попри кризу, кон’юнктура у порівнянні з торішніми показниками покращилася і зросла на понад 2 проценти. Єдиним винятком стала Швеція, де ВВП зріс у порівнянні з 2009-м помітніше. Натомість балтійські країни, найбільш постраждалі від кризи, зазнали падіння купівельних спроможностей своїх громадян. Найкраще удар прийняли естонці. Там купівельна сила дорівнює в середньому 4938 євро. Такі результати нового ринкового дослідження від соціологічної компанії "Gfk"

Лідери у списку - Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія, Данія, Австрія, Норвегія, Франція і Німеччина. Серед найбідніших країн опинилися колишні країни Югославії, а також Молдова, Білорусь та Україна на передостанньому місці. Мешканці цих країн мають у середньому менше третини від купівельної сили заможніших європейців. Винятком стали лише Хорватія та Словенія. З понад 10 тисячами євро на душу населення Словенія обігнала за цим показником старого члена ЄС - Португалію.

Португалія, Італія, Ірландія, Греція та Іспанія - країни, які опинилися у скрутному фінансовому становищі, й на які чекають значні скорочення державного бюджету, розмістилися на середніх позиціях нового дослідження. Разом з тим, купівельні спроможності громадян цих країн зазнали мінімум коливань у порівнянні з роком, що минув і залишилися вельми стабільними. Водночас Туреччина, яка швидко подолала найгірші наслідки фінансової кризи, навіть покращила свої показники.

Дослідження проводилося у 42 європейських країнах.