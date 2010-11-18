Зарубінський пропонує опозиції скласти мандати

Перший заступник голови фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ пропонує представникам опозиції скласти депутатські мандати і «займатися клоунадою» за межами Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту після того, як пролунали заяви від представників опозиції щодо неприйнятності проекту Податкового кодексу.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив: «Усе, що стосується повітряних кульок, копійок і так далі, то хто не хоче працювати, то може здати свої мандати народних депутатів і займатися клоунадою за межами сесійної зали».