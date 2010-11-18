До акції протесту під ВР приєдналися перевізники

Перевізники України приєдналися до загальнодержавної акції протесту підприємців проти прийняття нового Податкового кодексу, яка зараз відбувається під стінами Верховної Ради в Києві.

Як повідомили УНІАН у громадській організації "Спілка водіїв", таке рішення було прийнято на загальних зборах підприємців-перевізників з усіх регіонів України. Разом з перевізниками до стін парламенту вийшли страйкувати і водії та члени їхніх сімей.

За словами голови правління ГО «Спілка водіїв» Сергія ОВЧИННІКОВА, ухвалення Податкового кодексу в поданому Кабміном вигляді завдасть значної шкоди інтересам усім підприємцям-перевізникам. "Сотні тисяч людей – водіїв та членів їхніх родин – залишаться без роботи і засобів для існування. Тому цей документ потребує серйозного доопрацювання", - заявив він.

«Ухвалення Податкового кодексу АЗАРОВА-ТІГІПКА призведе до того, що зупиняться всі автобусні перевезення пасажирів у державі, – вважає президент Союзу перевізників України Валентин ДЕМЧУК. – Адже більшість перевізників на сьогодні для здійснення підприємницької діяльності використовують систему єдиного податку. В умовах важкого економічного стану по всій державі – це чи не єдиний порятунок для їхнього бізнесу».

Як зазначають перевізники, вони свідомо вийшли протестувати без використання транспортних засобів, аби не порушувати закон і не створювати додаткових проблем громадянам. Однак сподіваються на розуміння з боку влади їхніх проблеми, які можуть виникнути в результаті прийняття нового Податкового кодексу.