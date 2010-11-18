Підприємці ініціюють референдум про відставку Азарова і Януковича

Підприємці, у разі підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу, оголосять всеукраїнський страйк та ініціюватимуть проведення референдуму щодо дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник оргкомітету протестного підприємницького руху Олександр ДАНИЛЮК сьогодні на зустрічі з опозиційним урядом.

“У випадку, якщо наші вимоги не будуть виконані, ми, по-перше, розпочнемо загальнонаціональний страйк зовсім іншого рівня і зовсім іншого характеру. По-друге, ми вже сьогодні прийняли рішення, що ми створюємо координаційну раду, яка буде проводити референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та Президента України”, - сказав О.ДАНИЛЮК.

За його словами, збори першої ініціативної групи з проведення референдуму відбудуться 22 листопада на вулиці Банковій о 15.00. “Вже сьогодні нам зателефонували з Управління державної охорони і проблем внутрішньої політики КМДА і сказали, що завтра буде судова заборона на цей збір ініціативної групи”.

Представник підприємницького руху також заявив, що не зважаючи на судову заборону, зроби ініціативної групи будуть проведені. “Це буде не мітинг, а референдум. Це процедура є фактично за діями правил в будь-якій республіці, в будь-якій демократії. Тому ми не будемо сприймати цю заборону, яка обмежує наше основне право бути владою в цій країні”, - підкреслив він.

О.ДАНИЛЮК також закликав всіх підприємців з усіх регіонів України взяти участь у акції протесту, яка відбудеться 22 листопада на Майдані Незалежності – в день, коли Податковий кодекс може бути підписаний головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ і переданий на підпис Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ.