У Центрі Разумкова вважають, що влада сама себе загнала у глухий кут

Якщо на саміті Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі не буде підписано План дій зі скасування віз для українців, то саміт вважатиметься провальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

“Вважаю, що якщо такий документ не буде підписано, то тоді це буде провальний саміт, це буде провал для двох сторін, не тільки для України, а й для ЄС”, - сказав він, додавши, що на сьогодні це питання демонструється як “досягнення номер один”. На думку експерта, це перебільшення, і треба “приглушити” амбітність таких заяв.

Він також зазначив, що ще кілька місяців тому ні в кого не виникало сумнівів, що питання щодо плану дій буде вирішено на саміті, а зараз це питання перебуває під певною загрозою.

В.ЧАЛИЙ нагадав, що Україна не отримала “дорожню карту”, яка б автоматично запровадила безвізовий режим на короткострокові поїздки для українських громадян.

За словами В.ЧАЛОГО, саміт Україна-ЄС має звичайний порядок денний. “Останні заяви, які прозвучали, говорять про те, що не буде амбітних заяв, буде прагматична робота”, - додав він.

За його словами, на саміті буде обговорюватися поточний стан взаємодії України і Європейського Союзу, протокол до угоди, у якій йтиметься про секторальну взаємодію.

В.ЧАЛИЙ також вважає, що влада, зокрема, ті, хто відповідає за європейську інтеграцію України, зробили дуже багато помилок стосовно інформаційного супроводження підготовки саміту. “Мова йде про інформаційну роботу, коли влада загнала сама себе у глухий кут. Не треба було робити гучні заяви, завищені очікування, треба було просто працювати і по результатах звітувати про прогрес відносин”, - вважає експерт.

Як сказав В.ЧАЛИЙ, його дивують заяви про те, що опозиція перешкоджає успіху влади на саміті. “Я не пам’ятаю з 2002 року, що владі заважає просуватись до ЄС і готувати саміт опозиція або що окремий депутат Європарламенту нібито зриває саміт. Наскільки у нас потужні основи взаємовідносин, якщо один депутат Європарламенту може зірвати саміт?”, - запитав він.

На думку експерта, треба не шукати винних, а робити конкретні прагматичні кроки й об’єднувати зусилля влади, опозиції, громадянського суспільства, бізнесу і партнерів на Заході.