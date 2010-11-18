Янукович спростив порядок змін до Конституції
20:53, 18 листопада 2010Політика
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Закон ухвалили в прискореному режимі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ухвалений сьогодні парламентом Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України».
Як повідомляв УНІАН, голосування сьогодні відбулось одразу в першому читанні і в цілому як закон.
Даним законом передбачено скасувати норму, яка діяла раніше про те, що за зміни до Конституції голосують відкритим голосуванням шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку встановленому Верховною Радою. І далі у тексті закону також зняті положення, які діяли раніше щодо відкритого голосування шляхом подачі іменних бюлетенів.
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