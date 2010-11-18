Янукович спростив порядок змін до Конституції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ухвалений сьогодні парламентом Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України».

Як повідомляв УНІАН, голосування сьогодні відбулось одразу в першому читанні і в цілому як закон.

Даним законом передбачено скасувати норму, яка діяла раніше про те, що за зміни до Конституції голосують відкритим голосуванням шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку встановленому Верховною Радою. І далі у тексті закону також зняті положення, які діяли раніше щодо відкритого голосування шляхом подачі іменних бюлетенів.