Виключені з партії Яценюка депутати відмовилися складати повноваження

Депутати Чернігівської міської ради Олег МОРОЗ, Василь БІЛОГУР, Наталя ОСІКОВСЬКА і Павло ГАРМАШ, яких виключили із партії "Фронт Змін", не збираються складати свої повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції.

Своє рішення підтримати кандидатуру Олега ШЕРЕМЕТА від Партії регіонів на посаду секретаря міської ради, за яке цих чотирьох депутатів позбавили членства у партії, вони мотивували тим, що не хотіли, аби у міській раді виникло протистояння.

"Ми голосували за ШЕРЕМЕТА як за людину, котру добре знаємо. Міська рада не повинна бути заручником політичних протистоянь", - сказав О.МОРОЗ, зауваживши, що письмові вказівки щодо лінії поведінки від секретаріату партії вони отримали 16 листопада, уже після проведення першої сесії міськради.

Він також спростував інформацію про можливий тиск чи підкуп депутатів від "Фронту Змін".

"Нас ніхто не залякував. Ми самодостатні люди і нас не так просто залякати", - сказав О.МОРОЗ і додав, що загалом ніхто із депутатів фракції не збирається входити до складу виконкому міської ради чи переходити працювати на інші керівні посади у міській раді.

Депутати також зауважили, що продовжать працювати командою, оскільки мають досвід ефективної роботи.

Зокрема, В.БІЛОГУР підкреслив, що на старті виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування рейтинг "Фронту Змін" у Чернігові становив 2,5%, а за підсумками виборів – 7,7%. Разом з тим, він наголосив, що виборчу кампанію люди, які стали депутатами, провели за власні кошти.

"Йдучи до міської ради, ми обіцяли жителям міста відстоювати їхні інтереси. І ми будемо це робити, оскільки дотримуємося свого слова. І якщо "Фронт Змін" не хоче мати у своїх лавах гідних, достойних людей, ми будемо працювати на користь міської громади без "Фронту Змін", чесно виконуючи те, що обіцяли зробити", - сказано у заяві, оприлюдненій депутатами міськради.

Крім того, учасники прес-конференції зауважили, що зараз немає дієвого механізму відкликання депутатів місцевих рад.

Як повідомляв УНІАН, «Фронт Змін» виключив з партії чотирьох депутатів, які пройшли до Чернігівської міськради за її списками – О.МОРОЗА, В.БІЛОГУРА, Н.ОСІКОВСЬКУ та П.ГАРМАША. Ці депутати порушили рішення політичної ради «Фронту Змін» про перебування партії в опозиції і про неможливість створення коаліцій із Партією регіонів, і на першому засіданні сесії Чернігівської міськради проголосували за призначення секретарем ради представника ПР, пояснили у прес-службі “Фронту Змін”.

Сьогодні, 24 листопада, голова Чернігівської міської організації "Фронту Змін" Віталій КОСИХ заявив про вихід з партії на знак протесту проти виключення з лав партії чотирьох депутатів міської ради.