Європарламент показав Києву «жовту картку»?

Резолюцією щодо України Європейський парламент показав Києву “жовту картку”.

Таку думку висловив в коментарі, текст якого переданий УНІАН, депутат Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина).

За його словами, розкритикувавши місцеві вибори, що відбулися в Україні 31 жовтня, і висловивши вимогу дотримуватися принципів свободи слова, Європарламент підтримав позицію групи народних партій.

“Голосування є чітким сигналом Європейського парламенту, що він не буде толерантним до обмежень демократичних стандартів та свободи слова. Європейський парламент показав київському уряду “жовту картку”, - заявив депутат.

“Україна – європейська країна, яка має триматися європейської перспективи. Але Європа не буде спокійною до підриву європейських норм”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Європарламент схвалив резолюцію щодо України, в якій, зокрема, висловив жаль, що Україна змінила виборче законодавство за кілька місяців до проведення місцевих виборів, висловив стурбованість з приводу останніх спроб влади обмежити свободу слова, закликав Україну провести розслідування факту зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Депутати закликали українську владу розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод, а також – роль СБУ у втручанні в демократичний процес.

У резолюції депутати також підкреслили, що Україна є європейською країною, яка може претендувати на членство в ЄС.