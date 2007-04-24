У Нашій Україні Януковичу нагадали, що він - не Бог

Висловлювання Януковича з пропозицією покаятися Президенту в обмін на помилування нагадують персонажів-царів із казок, які загальновідомі своєю непослідовністю, цитує заяву прес-служби Нашої України офіційний сайт блоку.

Прес-служба партії “Наша Україна” з відповідальністю заявляє - якби наш славетний “тому-що-послідовний” відповідав за свої слова (приміром, за скріплений своїм підписом Універсал національної єдності), то ми б не мали зараз ні диких проявів узурпації влади, ні політико-правового хаосу, який зчинив захланний апетит до влади “кризової” коаліції.

Фразеологія на кшталт “казніть-помілувать” – ознака владного самодурства, притаманного авторитарним правителям, переважно з азіатських регіонів доби переселення народів. Український народ не уповноважував Януковича одночасно бути Суддею, Правителем і Прокурором в одній особі. Ми нагадуємо, що Віктор Федорович Янукович не є Богом, а всього лише Прем’єр-міністром України –посадовою особою, яка тимчасово перебуває на своїй посаді й повинна була б дбати про народ, а не про інтереси Партії регіонів.