У Шаповала - прикра «новина» для протестувальників

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ зазначає, що чинна Конституція не передбачає організацію референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України і Верховної Ради.

Про це йдеться коментарі В.ШАПОВАЛА, текст якого переданий УНІАН відділом взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

«Якщо ці ініціативи реально існують, то, в першу чергу, я порадив би уважно перечитати Конституцію України і рішення Конституційного Суду України. В них чітко зазначено, що дострокове припинення повноважень органів державної влади шляхом винесення цього питання на всеукраїнський референдум з народної ініціативи неможливе», - В.ШАПОВАЛ.

Разом з тим, голова ЦВК не виключив, що ініціатори цієї акції просто не встигли порадитись з юристами. “Хоча, цілком ймовірно, що відповідна ініціатива має суто політичне призначення”, - зазначив він.

За словами В.ШАПОВАЛА, в будь-якому випадку надходження до Центральної виборчої комісії документів, які стосуються можливості проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень Президента України і Верховної Ради України, якщо такі будуть надані, не матиме жодних юридичних наслідків.

У повідомленні ЦВК зазначається, що 26 листопада деякі засоби масової інформації розповсюдили повідомлення щодо можливість збору підписів з метою ініціативи проведення референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України і Верховної Ради України.