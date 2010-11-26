Чому Янукович заявив про приєднання до Митного союзу?

Заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про можливість вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану навряд чи свідчить про реальний намір української влади приєднатися до цього об’єднання.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт навів кілька припущень, чому В.ЯНУКОВИЧ сьогодні вирішив заявити про можливе приєднання України до Митного союзу, який має стати основою для лобійованого росіянами проекту Єдиного економічного простору.

“Менш правдоподібною для мене є гіпотеза, що це зміна позиції влади України і перший сигнал, що насправді (Україна) йде економічно інтегруватися з Росією. Щонайменше, на даний момент я так би це (заяву В.ЯНУКОВИЧА) не сприймав”, - сказав він.

На думку аналітика, українські власті прекрасно усвідомлюють, що вступ до Митного союзу перекреслює можливість економічної інтеграції з Європейським союзом.

Більш правдоподібною версією Г.ГРОМАДСЬКИЙ вважає бажання В.ЯНУКОВИЧА такою заявою зробити приємне властям Росії, які намагаються, зокрема і через проект ЄЕП, посилити свій вплив серед колишніх радянських республік.

Крім того, експерт не виключає, що В.ЯНУКОВИЧ хотів продемонструвати Євросоюзу, з яким чинна українська влада веде складні переговори щодо створення зони вільної торгівлі, можливість альтернативного вибору для України.

“Можливо, це посил іншій стороні,... що ми маємо вибір, і якщо у нас не буде виходити з ЄС, то будемо змушені інтегруватися економічно з Росією”, - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Польський аналітик також не виключив, що В.ЯНУКОВИЧ міг говорити про Митний союз до кінця не усвідомлюючи наслідки своїх слів.

Як повідомляв УНІАН, український президент сьогодні на прес-конференції у Москві назвав можливим вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану, який формально діє з 2010 року, має перетворитися у Єдиний економічний простір з однаковими правилами ведення бізнесу з 2012 року.

Крім того, учасники проекту планують створити єдиний валютний простір.