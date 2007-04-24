УСДП вважає напад на депутатів біля Конституційного суду підготовленою акцією

Українська соціал-демократична партія переконана, що напад і тиск на депутатів від опозиції біля стін Конституційного Суду України – це спланована, заздалегідь підготовлена акція. Про це йдеться у заяві УСДП, переданій УНІАН прес-службою партії.

Як зазначається у заяві, “з перших хвилин цього інциденту чітко простежується політична заангажованість правоохоронних органів”. За інформацією народного депутата В’ячеслава ПЕРЕДЕРІЯ, “представникам спецпідрозділу «Беркут» була дана команда по можливості застосовувати силу до депутатів від опозиції”. На його думку, “це пояснює чому вони на вимогу парламентарів відмовилися представитися та надати інформацію про посаду, яку вони обіймають, підрозділ та свого керівника”.

Крім того, УСДП заявляє, що порушення прокуратурою Голосіївського району Києва кримінальної справи за фактом вчинення хуліганства щодо народного депутата України Миколи КОВЗЕЛЯ “є насмішкою над будь-якими уявленнями про право”. На переконання УСДП, “кримінальна справа мала бути порушена за фактом умисного заподіяння народному депутату України тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, вчинення інших насильницьких дій у зв`язку з його державною діяльністю (стаття 346 Кримінального кодексу України)”.

У цій справі, зазначається у заяві, “очевидний злий умисел - спочатку міліція сприяла втечі нападника, який пирснув в очі Миколі КОВЗЕЛЮ хімічною речовиною з газового балончика, потім надала до прокуратури як доказ у цій справі не оригінальний, а нарізаний та змонтований відео- та фотоматеріал”. Прокуратура, зі свого боку, не витребувала повний матеріал і порушила справу лише за фактом хуліганства. УСДП наголошує, що “за таких умов неможливо об’єктивно розслідувати цю справу”.

УСДП закликає прокуратуру не робити профанації з процесу розслідування, визначити безпосередніх виконавців та відповідальних за провокацію та притягти до відповідальності винних у перешкоджанні депутатській діяльності та нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату Миколі КОВЗЕЛЮ та іншим депутатам від опозиції.

УСДП також вважає безпідставним порушення кримінальної справи за фактом вчинення хуліганства щодо військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, оскільки народні депутати були змушені оборонятися від нападу з боку міліції.