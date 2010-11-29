Тігіпко не боїться спалити свій рейтинг через Податковий кодекс

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не боїться зниження своїх рейтингів через введення в дію урядового варіанту Податкового кодексу.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу "1+1" в неділю.

"Мені здається, що боятися цього - це означатиме, що коли ти чогось боїшся, то ніколи нічого не зробиш", - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, йому не цікаво повертатися в політику лише задля збереження своїх рейтингів, займатися популістськими речами. "Якщо потрібно, то спалю рейтинг до нуля. Хай він буде нуль. Але справу буде зроблено", - сказав він.

На переконання С.ТІГІПКА, якщо влада "включить задній хід", то наступні 5 років ми втратимо в економічному розвитку.

"Я переконаний, що цього не буде. Ми повинні йти вперед, слухаючи певні моменти, поправляючи їх, але говорити про те, що на певні речі ми піти не можемо", - сказав він.

С.ТІГІПКО наголосив, що в питанні введення в дію Податкового кодексу потрібна підтримка глави уряду та президента. "Це не легка справа, і тут без допомоги прем`єр-міністра, без допомоги президента дуже важко буде обходитися", - сказав він.

Віце-прем’єр зауважив, що є реальна робота, яку треба буде зробити - подобається це комусь чи ні.