Пшонка хоче поміняти текст присяги працівника прокуратури

Сьогодні, 29 листопада, поруч з будівлею Генеральної прокуратури України відбулося урочисте встановлення Пам’ятного знака працівникам прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, на заході були присутні керівництво Генпрокуратури, члени колегії, а також представники усіх регіональних прокуратур.

Як підкреслив у своєму виступі генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, встановленням цього знака започатковується нова традиція. За його словами, Пам’ятний знак працівникам прокуратури - це символічний крок до вшанування всіх тих, хто самовідданою працею в органах прокуратури творить майбутнє держави і її народу, віддавав та віддає частину свого життя заради ствердження законності.

Біля Пам’ятного знака працівникам прокуратури у майбутньому планується проводити значні та урочисті події, зазначив генпрокурор.

Сьогодні під час урочистостей 50 молодих працівників органів прокуратури отримали класні чини та погони, а також заохочення від керівництва.

Також було зачитано проект тексту Присяги, який сьогодні вже направляється на розгляд Верховної Ради України. Як відзначив генеральний прокурор, новий проект Присяги працівника прокуратури складено на основі чинного Закону України «Про прокуратуру». “Він не має політичного змісту, тому сподіваємося, що законотворці знайдуть спільну мову і затвердять проект найближчим часом”, - сказав В.ПШОНКА.