Сьогодні телеканал ТВі продовжує пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, де триває акція протесту підприємців проти Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, трансляція розпочалася о 16.00.

Як повідомлялося, 29 листопада на Майдані Незалежності зібрались 10-12 тис. підприємців, які протестують проти прийнятого Податкового кодексу.

Протестувальники вимагають, щоб Президент заветував кодекс. Крім того, вони хочуть відставки уряду та проведення виборів Верховної Ради у березні 2011 року.

Мітингувальники також закликали приєднатись до акції на Майдані прихильників усіх патріотичних політичних сил.