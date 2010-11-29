Мірошниченко представив у ВР законопроекти Януковича

Народний депутат, представник Президента України у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО представив на Погоджувальній раді законодавчі ініціативи Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, сьогодні під час Погоджувальної ради Представник глави держави підкреслив: «Одним з найбільш важливих завдань, визначених Президентом, є розвиток демократичних інституцій в Україні, тому Президент взяв під особистий контроль проходження у Верховній Раді законопроект «Про доступ до публічної інформації» №2763, який має бути розглянуто в другому читанні».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО ініціював внесення до порядку денного та розгляду в першому читанні законопроекту про інформацію №7321 з тим, щоб обидва законопроекти були ухвалені разом як взаємодоповнюючі закони.

Депутат наголосив, що політична воля та політична позиція Президента є чітко визначеною та спрямована на забезпечення вільного доступу громадян України до публічної інформації. «За ініціативою глави держави було створено робочу групу з доопрацювання цих законопроектів, до складу якої увійшли їх автори, представники профільного комітету, Секретаріату Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабінету міністрів. Таким чином, не зважаючи на труднощі, які супроводжували процес опрацювання законопроекту, результати позитивні, і законопроект про доступ до публічної інформації вже підготовлений до розгляду в другому читанні», - відзначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Представник Президента також поінформував членів Погоджувальної ради про завершення роботи над законопроектом про громадське телебачення, наголосивши, що він перебуває під пильною увагою В.ЯНУКОВИЧА і вже найближчим часом буде внесений до Верховної Ради.

Також Ю.МІРОШНИЧЕНКО підкреслив, що В.ЯНУКОВИЧ приділяє особливу увагу проведенню реформ в країні, спрямованих на економічний добробут громадян. В цьому контексті Ю.МІРОШНИЧЕНКО акцентував увагу на необхідності розгляду та ухваленні в другому читанні та в цілому законопроектів про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції № 7094 та про загальну безпечність нехарчової продукції №6694, а також розгляду в першому читанні антирейдерського законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств. За його словами, Президент визначив ці законопроекти як невідкладні і наполягає на їх розгляді з метою проведення серйозних системних реформ у сфері ринкового нагляду і контролю за продукцією та запобігання рейдерству.

«Для нас важливим є міжнародний напрямок співробітництва, покликаний забезпечити реалізацію стратегічних інтересів України. Вже підписано угоди, які потребують ратифікації. Тож предметом уваги на цьому пленарному тижні має стати і бути ратифікованим договір «Про заснування європейського енергетичного співтовариства» та проект закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами»», - наголосив народний депутат.

«Політичний курс глави держави та системні реформи задля посилення демократичних інституцій в країні, розвитку громадянського суспільства, проведення системних економічних реформ, не лише задекларований, але й втілюється через конкретні нормативно-правові акти. Тобто внесення до Верховної Ради президентських законопроектів, а також підтримка ініціатив, які реалізовують народні депутати, Кабмін, усі ці факти віддзеркалюють загальну тенденцію та спрямовані на реалізацію програми Президента В.ЯНУКОВИЧА», - підсумував Ю.МІРОШНИЧЕНКО.