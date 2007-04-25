Представники опозиції та коаліції проводять зустріч у Будинку з химерами

У ці хвилини представники опозиції та коаліції проводять зустріч, на якій обговорюється питання участі всіх політичних сил в дострокових парламентських виборах.

Як повідомив УНІАН один з учасників цієї зустрічі, що побажав залишитися незваним, зустріч проходить в Будинку з химерами на вулиці Банковій.

За словами учасника зустрічі, переговори проходять під головуванням першого заступника глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА.

Від опозиції на зустрічі присутні лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, один з керівників БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, депутат від БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ, депутат від «Нашої України» Микола ОНІЩУК, лідер партії “Реформи і порядок” Віктор ПИНЗЕНИК, депутат 4-го скликання Іван ПЛЮЩ.

Від коаліції на зустрічі присутні лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, лідер парламентської більшості, голова фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, депутат з фракції СПУ Сергій МАТВІЄНКОВ та керівник Головного юридичного управління ВР Михайло ТЕПЛЮК.

Як повідомив співрозмовник агентства, на зустрічі йдеться про те, що єдиним виходом з політичної кризи є дострокові вибори, що всі політичні сили мають виконати указ Президента і взяти участь у дострокових парламентських виборах.