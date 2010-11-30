Янукович збирається в Польщу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити офіційний візит до Польщі у першому кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі з маршалом Сенату Польщі Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

На початку двосторонньої зустрічі В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що останнім часом відбулося пожвавлення українсько-польського діалогу на найвищому рівні.

Він висловив сподівання, що це сприятиме подальшому зміцненню українсько-польських відносин.

Зі свого боку, Б.БОРУСЕВИЧ засвідчив, що українсько-польські відносини, зокрема, відносини двох парламентів, є дуже добрими і цьому сприяє діяльність тристоронньої українсько-польсько-литовської Міжпарламентської асамблеї.

Б.БОРУСЕВИЧ додав, що очікує Президента України з візитом незабаром у Польщі.

На це В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «зараз опрацьовується питання мого офіційного візиту до Польщі, який планується в першому кварталі наступного, 2011 року».