Незалежні профспілки вітають вето Януковича

Рішенням ветувати Податковий кодекс Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив суспільну атмосферу навколо кодексу з напруженої на спокійну.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи сьогоднішнє рішення глави держави ветувати Податковий кодекс.

«Вето Президента – єдиний правильний вихід з ситуації, що склалася навколо Податкового кодексу, - вважає В.РОЙ. – Адже протести підприємців викликали не тільки ті чи інші положення Податкового кодексу, хоча це й основне. Людей обурило і те, що розробники кодексу і не намагалися всерйоз прислухатися до їхньої думки. Вето – це, серед іншого, і фактичне визнання Президентом того факту, що насправді ніякого всенародного обговорення документу в середовищі підприємців не було», - зазначив В.РОЙ.

На думку В.РОЯ, вимога до Президента України накласти вето на Податковий кодекс була єдиною, з якою були згодні усі без винятку учасники акцій протесту по всій Україні.

«Вето - найпростіший і найефективніший спосіб переведення діалогу влади з підприємцями з політичної в суто економічну площину, - сказав В.РОЙ. – Безумовно, значна частина протестувальників підтримувала і, напевне, продовжуватиме підтримувати і політичні вимоги: відставка уряду чи дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Мусимо визнати, що підстави для таких вимог дала сама влада своїми, як мінімум, незграбними діями при розробці та ухваленні цього Податкового кодексу. Але це вже буде, по суті, інша акція з іншими лідерами. А нинішня акція закінчиться, щойно новий варіант Податкового кодексу не викликатиме принципових заперечень підприємців», - підсумував В.РОЙ.