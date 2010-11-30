Експерт думає, що Янукович у Москві блефував?

Директор Європейського центру міжнародної політичної економіки Фредрік ЕРІКСОН переконаний, що Україна не вступатиме до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану.

Таку думку він висловив під час експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

По словах Ф.ЕРІКСОНА, Україна в найближчому майбутньому не розглядатиме серйозно питання створення Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

«Є проблеми технічного характеру, пов`язані із СОТ, які, на мою думку, виключать подібні дії. Я також упевнений у тому, що Брюссель знає про те, що головним пріоритетом для України є встановлення глибших торгових відносин з ЄС», - сказав він.

Також на прохання Інституту Горшеніна Ф.ЕРІКСОН прокоментував резолюцію щодо України, прийняту Європарламентом. Експерт відзначив, що вона збалансована і виписує добру основу для глибших відносин між ЄС і Україною. «Резолюція підтверджує просування за Договором про асоціацію і підтримує швидкий процес із завершення переговорів про зону вільної торгівлі. Вона також закликає прискорити переговори щодо віз і пропонує країнам-членам ЄС знизити ціни на оформлення віз. Також для України добре те, що ЄС займає активну позицію з питань, що стосуються недоліків в електоральному законодавстві і практиці», - сказав експерт.

Ф.ЕРІКСОН відзначив, що Європарламент по-справжньому стурбований ситуацією зі свободою преси і загальною ситуацією з політичним плюралізмом в Україні. «Останнім часом в Україні відбувалося дуже багато подій, пов`язаних із статусом і цілісністю політичного й медіа-плюралізму, щоб не викликати занепокоєння Європейського парламенту. На даний момент Європейський парламент вирішив продовжувати підтримувати спрямування зони вільної торгівлі й угоди про асоціацію і, загалом, бачить таку угоду корисною для розвитку політичної свободи і свободи преси в Україні. Але не виключено, що Європейський парламент виявить бажання перервати переговори про вільну торгівлю й угоду про асоціацію, якщо ситуація погіршиться», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Європарламент схвалив резолюцію щодо України, в якій, зокрема, висловив жаль, що Україна змінила виборче законодавство за декілька місяців до проведення місцевих виборів, висловив стурбованість з приводу останніх спроб влади обмежити свободу слова, закликав Україну провести розслідування факту зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Депутати закликали українську владу розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод, а також – роль СБУ у втручанні в демократичний процес.

У резолюції депутати також наголосили, що Україна є європейською країною, яка може претендувати на членство в ЄС.

26 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі й Казахстану.