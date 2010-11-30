Тимошенко вже пророкує третій Майдан, «фатальний» для Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО застерігає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від косметичних правок до Податкового кодексу і наголошує, що позиція малого підприємництва має бути врахована цілком і повністю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО йдеться: «Наша політична сила виступає за розробку принципово інакшого кодексу. Але вже негайно слід ухвалити розроблений нами закон, який гарантує збереження спрощеної системи оподаткування для малих підприємців, гарантує її стабільну роботу на роки вперед».

На її переконання, «боротьба за вето на Податковий кодекс - позитивний урок для молодої української демократії. Вона демонструє те, що в країні є громадянське суспільство, здатне до відстоювання власних інтересів».

«Під час акції протесту ми як політична сила були разом з підприємцями. Упродовж останніх тижнів нами здобуто цінний досвід конструктивної взаємодії опозиції та громадянського суспільства. І якщо в подібний спосіб нам і надалі вдасться координувати зусилля, ми і в майбутньому зможемо примушувати владу дослухатися до думки народу», - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, «всім стало очевидно: ця влада нічого позитивного для країни та народу не планує, свого від неї можна добитися лише силою потужного громадянського спротиву. Вдруге за останні шість років народ повстав проти ЯНУКОВИЧА - і вдруге здобув перемогу та захистив свої права за допомогою Майдану. ЯНУКОВИЧ, який із самого початку підтримував цей кодекс, з яким на всіх стадіях розробки та ухвалення погоджували кожну кому, злякався масових протестів і наклав вето, зробивши крайніми «молодших співавторів» - АЗАРОВА і ТІГІПКА. Тільки слабка людина може лякливо перекладати свою відповідальність на плечі підлеглих, списувати на них власні помилки».

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «ЯНУКОВИЧ Майдану боїться, як вогню. Вже другий Майдан переміг його. Але за Податковим кодексом влада підготувала низку інших, не менш одіозних законів. І якщо вона ще раз не дослухається до думки суспільства та опозиції, буде і третій Майдан, який для ЯНУКОВИЧА може стати фатальним».