Терьохін підозрює, що у ВР відпрацьовують західні гранти

Прийнятий Верховною Радою України в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)» (№5164) не зменшить рівень тютюнопаління в Україні, вважають народні депути. На їхню думку, законопроект потребує суттєвого доопрацювання. Найбільшу критику викликала норма проекту заборонити інформацію про сигарети в місцях їх продажу.

“Не варто сподіватися, що подібні точечні акції суттєво зменшать куріння”, – заявив у ментарі УНІАН голова парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Володимир МАКЕЄНКО (фракція Партії регіонів). На його думку, “має бути комплексна програма боротьби з курінням, яка пропонуватиме не тільки заборони, але й розумну альтернативу цій згубній звичці. До того ж, ми маємо розуміти, що і алкогольна, і тютюнова продукція дають значні доходи до держбюджету. Тому в сфері боротьби з курінням, із вживанням алкогольних напоїв варто бути дуже акуратними – аби з одного боку гарантувати доходи бюджету, але з іншого, поступово зменшувати шкідливі звички, особливо серед жінок та молоді».

На думку В.МАКЕЄНКА, замість внесення подібних різких змін у законодавство, варто зібрати “круглий стіл” за участю і представників держави, і виробників тютюнової продукції, і розробити широкий і довгостроковий план заходів із зменшення куріння в Україні.

На переконання народного депутата від фракції Комуністичної партії України Євгена ЦАРЬКОВА, «безумовно, інформація щодо сигарет, зокрема обсяг нікотину, смол і навіть рекламна інформація щодо сигарет, має бути доступною для покупців у місцях їх продажу. Заборона такої інформації суперечить самій сутності торгівлі. Навпаки, курцеві потрібно давати більше інформації, аби він краще розумів шкоду куріння».

До того ж, на думку депутата, подібні зміни збільшують необхідність боротьби із контрабандними сигаретами, які ввозяться в Україну, або сигаретами, які виробляються кустарним методом.

Із ним погодився і член комітету ВР з питань охорони здоров’я, народний депутат України Сергій ШЕВЧУК (фракція Блоку Юлії Тимошенко), який наполягає, що прийнятий законопроект суперечить Орхуській конвенції, до якої приєдналася Україна. «Її принцип наступний: кожен має право на повну, неупереджену, вичерпну і точну інформацію про продукти, про довкілля, про все, що оточує людей. Оскільки сигарети є легальним продуктом, повна заборона будь-якої інформації про них є неприпустимою», - вважає депутат.

“У місцях продажу тютюнових виробів має бути інформація про те, що це за продукт, з якої сировини, які містить негативні речовини, в якій кількості”, - вважає депутат. За його словами, відсутністю такої інформації скористаються дві категорії осіб: перше – це ті, хто виготовляють фальсифіковану продукцію, і друге - контрабандисти з Придністров’я та РФ. “Як тільки ми обмежимо чіткість інформації про продукт, відразу будуть відкриті додаткові шлюзи для контрабанди”, - впевнений С.ШЕВЧУК.

Інший представник БЮТ, екс-голова комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН назвав цей законопроект “доволі абсурдним і спрямованим виключно на відпрацювання західних грантів. Навпаки, інформація має бути запропонована курцям, аби вони краще усвідомлювали наслідки куріння”.

“Відчувається, що автори законопроекту намагаються піти канадським шляхом і максимально прибрати інформацію про сигарети. Але, якщо вони хочуть дійсно зменшити куріння в Україні, краще піти шляхом Франції, яка обмежила не інформацію, а доступ до сигарет, передовсім, неповнолітнім. Наприклад, у Франції неповнолітні взагалі не мають права заходити до магазинів, які торгують сигаретами», - наголосив С.ТЕРЬОХІН.